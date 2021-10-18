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Haberler Sarmaşık Kazanın şoku Ayşe ve Ferit’i yakınlaştıracak

Kazanın şoku Ayşe ve Ferit’i yakınlaştıracak

Kazanın şoku Ayşe ve Ferit’i yakınlaştıracak

18.10.2021

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 20.00'de 16. bölümüyle ekrana geliyor. Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir. Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek, ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

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