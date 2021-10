Kışın şifası meyve ve sebzelerinde

SEBZE ve meyvelerin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Uzmanlar, özellikle vücut direncinin düştüğü kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kilo almayı önlemek için bol bol meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor.



ISPANAK

FOLİK asit, demir, A, C vitaminleri yönünden zengin olan ıspanak, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu kalkan görevi üstleniyor.



KARNABAHAR

ENFEKSİYON önleyici ve antibakteriyel özellikleri olan karnabahar, kronik idrar yolları enfeksiyonları için bilinen en iyi sebze. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayıp, zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırıyor.



LAHANA

DİYET yapanların favori kış sebzesi olan lahana, vücuttaki fazla ödemin ve toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Aynı zamanda A, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin kaynağıdır.





BROKOLİ

TAM bir vitamin ve mineral deposu. Bağışıklığı güçlendirir. Kalsiyum açısından oldukça zengindir. Lifli yapısı ile sindirimi kolaylaştırır. Mikrop öldürücüdür. Kemik erimesi ve kansızlığa iyi gelir.



PIRASA

BÖBREK taşı oluşmasını engeller. Kan basıncını düşürerek felç ve kalp krizi riskini azaltır. İyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün düşmesine katkı sağlar.



HAVUÇ

CİLT ve göz sağlığı için ideal bir besin kaynağı. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Romatizma ve gut hastalığına iyi gelir. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.



BALKABAĞI

A vitamini, demir kalsiyum, fosfor, potasyum içeren balkabağının posa içeriği de oldukça yüksek. Kalp damar sağlığını korur, hücreleri yeniler.



PORTAKAL

C vitamini yönünden oldukça zengindir. Damarları güçlendirerek kalbi korur. Kanı temizler, uykusuzluğu giderir, cildi güzelleştirir



GREYFURT

SUYUNDA bulunan antioksidanlar damarları güçlendirir ve kalbin zarar görmesini engeller. İçerisinde bolca A, C ve E vitamini bulunur.



PANCAR

ÖZELLİKLE saç dökülmesi, egzama gibi deri rahatsızlıklarına iyi gelir ve güçlü bir kanser savaşçısı olarak bilinir.



KİVİ

BİR adet kivi, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar. C vitamini dışında A, B1, B2 vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir ve protein içerir. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına iyi gelir.



KEREVİZ

KENDİNE has kokusu, kandaki stres hormonunu azaltır. Ayrıca damarların gevşemesini ve kolesterolün düşmesini sağlar, karaciğeri korur. Haftada en az bir kez tüketmelisiniz.



AYVA

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirmek ve kış hastalıklarından korunmak için birebir olan ayva, aynı zamanda yağ yakımı zayıflamaya da yardımcıdır.



NAR

İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara karşı korur. Çok güçlü bir antioksidandır. Yaşlanma karşıtı narı, salatalarınızda 2 yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz.



ELMA

İÇERİSİNDE birçok vitamin barındıran aelma, mideyi rahatlatıp hazmı kolaylaştırır. Ayrıca yüksek tansiyonu düşürür, kanı temizler ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar.