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Haberler Sarmaşık Sıcak su ile yıkamak saçları kurutuyor

Sıcak su ile yıkamak saçları kurutuyor

Sıcak su ile yıkamak saçları kurutuyor

18.10.2021

Kuru ve cansız saçlara bakımın yıkama aşamasından başlaması gerektiğini belirten uzmanlar, "Saçlarınızı yıkarken sıcak su yerine soğuk veya ılık su kullanın" diyor. Soğuk su, nem kaybını azaltıp saçı koruyor. Badem, argan, avokado gibi yumuşatıcı yağlar içeren nemlendirici özellikli şampuan ve saç kremleri de saça kaybettiği nemi geri kazandırıyor.

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