Alkışlar Simge’yi ağlattı

KENDİ konserleri dışında verdiği konsept konserlerle sevenleriyle buluşan Simge, kış sezonuna hızlı bir giriş yaparak turnesinin ilk ayağı olan Ankara'da sevenleriyle buluştu. Konser sırasında dakikalarca alkışlanan Simge sahnede gördüğü ilgi karşısında göz yaşlarını tutamazken seyircisine, 'Bana bu güzel sesleri, anları yaşattığınız için ve beni ağlattığınız için teşekkür ederim' diyerek duygularını dile getirdi.

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