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Haberler Sarmaşık Doğuş'un sürprizleri var

Doğuş'un sürprizleri var

Doğuş’un sürprizleri var

19.10.2021

ARKADAŞLARIYLA geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Doğuş, yeni projelerinden bahsetti. Yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını belirten Doğuş, "Sevenlerimin kalbine dokunacağım. Farklı sürpriz projeler de var onuda netlik kazanınca sizinle paylaşırım" ifadelerinde bulundu.
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