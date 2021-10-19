Doğuş'un sürprizleri var

ARKADAŞLARIYLA geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Doğuş, yeni projelerinden bahsetti. Yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını belirten Doğuş, "Sevenlerimin kalbine dokunacağım. Farklı sürpriz projeler de var onuda netlik kazanınca sizinle paylaşırım" ifadelerinde bulundu.