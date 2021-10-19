ARKADAŞLARIYLA geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Doğuş, yeni projelerinden bahsetti. Yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını belirten Doğuş, "Sevenlerimin kalbine dokunacağım. Farklı sürpriz projeler de var onuda netlik kazanınca sizinle paylaşırım" ifadelerinde bulundu.
Doğuş'un sürprizleri var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.