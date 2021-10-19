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Haberler Sarmaşık Renkli sıklık

Renkli sıklık

Renkli sıklık

19.10.2021

Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından olan Hande Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığıyla göz kamaştıran sosyetik güzel, renkli tarzı ve neşesiyle de dikkat çekti. Kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen Hande Demir, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binerek AVM'den ayrıldı.
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