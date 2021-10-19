Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından olan Hande Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığıyla göz kamaştıran sosyetik güzel, renkli tarzı ve neşesiyle de dikkat çekti. Kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen Hande Demir, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binerek AVM'den ayrıldı.
Renkli sıklık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.