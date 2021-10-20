Berkay eşi ve kızıyla aksam yemeği yedi

ÜNLÜ şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya, geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Akşam yemeği için Meos balık restoranını tercih eden Şahin ailesi, keyifli dakikalar geçirdi. Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Berkay, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. "Merhaba arkadaşlar her şey yolunda, çok çalışıyoruz. Yoğun bir yaz sezonu geçirdik, şimdi ise kendi şirketim olan 'Hiperaktif müzik' ile çalışmalarımız sürüyor" diyen başarılı popçu, ailesiyle kendi aracına binerek evlerinin yolunu tuttu.

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