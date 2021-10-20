Brokoli prostatı küçültüyor

Brokoli lahanagiller familyasından küçük yeşil yumruları olan bir bitkidir. Prostatı küçülten bitkiler arasındadır. Haşlanarak yemeği hazırlanabilir veya salatası yapılarak tüketilebilir. Kansere karşı koruyan bileşikler içerir. Vücudu temizler ve güçlü yapısı ile vücuttaki kimyasalları yok eder. İyi bir lif ve protein kaynağıdır. Kalp sağlığını korur ve kemik gelişimini destekler. Özellikle K vitamini içermesi kemiklerin güçlenmesini sağlar. Brokoliyi pişirerek yemek C vitaminini yok eder. Öte yandan kaynatarak ve pişirerek yemek brokolinin antioksidan durumunu korumaktadır.



SAFRA KESESİ TASINI ÖNLEMEK İÇİN SABAH AKSAM MAYDANOZ

Safra kesesi taşı olanlar ne yemeli diyenler evinden taze maydanozu eksik etmemelidir. Maydanoz antioksidan bir sebzedir ve vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesine destek olur. Safra kesesinde taş bitkisel tedavi ile önlenebilmektedir. Her sabah ve her öğünde maydanozu çiğ şekilde tüketerek safra taşındaki kumların ve taşların oluşmasını durdurabilirsiniz. Henüz yeni oluşmaya başlayan taşlaşma için oldukça etkili olan maydanoz, safra kesesi taşının bitkisel ve ekonomik tedavi yöntemlerinden biridir.



KANINDA PIHTILASMA SORUNU OLAN ARMUT YESİN

İçerisinde bol miktarda K vitamini barındıran armut kanın pıhtılaşmasına engel olur. K vitamini genel olarak kanın pıhtılaşmasına engel olan bir vitamindir. Aynı zamanda K vitaminini vücudumuzdaki proteinleri harekete geçirmek için kullanırız. Bu özelliğiyle armut hem kemik gelişimine katkı sağlar hem de diş ve diş eti hastalıklarının gelişmesine engel olur.