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Haberler Sarmaşık Çağla oğullarıyla alışveriş turunda

Çağla oğullarıyla alışveriş turunda

Çağla oğullarıyla alışveriş turunda

20.10.2021

ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şikel geride bıraktığımız gün oğulları Kuzey ve Uzay ile İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Akşam alışveriş merkezine gelen ve 2 saat burada kalan Şikel, kendisi ve oğulları için alışveriş yaptı. 42 yaşındaki ünlü manken, fit görünümü ve spor tarzı kıyafetiyle görenlerin ilgi odağı oldu. Mutluluğu ve enerjisi dikkatlerden kaçmayan Çağla Şikel, keyifli bir alışveriş turu sonrası çocuklarıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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