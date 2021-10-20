Instagram fenomeni Tuğçe, yaşgününü 150 kadınla kutladı

İnstagram influencer'lerinden (etkileyen kişi) Tuğçe Baltacı, 28'inci yaşını sürpriz partide kutladı. Alsancak Sessli Meyhane'de organize edilen siyah konseptli geceye, 150 kadın siyahlar içinde katıldı. Yakın arkadaşı Selbi Dzhumanyazowa'nın Tuğçe'den habersiz organize ettiği partiye katılan 150 kadın, 150 pasta getirdi.

MUHTEŞEM BİR GECE

İzmir'in yanı sıra şehir dışından gelen ve birbirini tanımayan kadınlar, takipçisi oldukları Tuğçe Baltacı'nın doğum günü kutlamasında kaynaşarak arkadaş oldu. 5 yıldır Instagram'da faal olan ve @tuceliztos adıyla günlük hayatından paylaştığı doğal içerikli görsellerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan İzmirli influencer, yeni tanıştığı kızlarla bol bol fotoğraf çektirip unutulmaz bir gece geçirdi. İzmir'den bir hafta önce İstanbul'da kendisine yaşgünü partisi hazırlandığını söyleyen genç fenomen, İzmir'den sonra da Adana'dan başlayarak ülkenin güney kesimindeki şehirlerde takipçileriyle beraber doğum günü kutlaması yapacaklarını belirtti.

■ ERCAN AKGÜN