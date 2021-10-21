En sevilen aile

SON zamanların en beğenilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta görüntülendi. Karan'ın bakıcısının da eşlik ettiği alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken "Kolay gelsin" demek ile yetindi. Çoğunlukla yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı oyuncular alışverişlerini tamamladıktan sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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