Köpeğiyle geziyor

MİLLİ voleybolcu Duygu Bal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Köpeğiyle birlikte alışverişe çıkan Bal, uzun bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Bal, tarzı ve şıklığıyla göz doldurdu.

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