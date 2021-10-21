Maskeler yine fora

Son bir kaç aydır vaka sayıları hiç düşmüyor. Test sayıları ve vaka sayıları orantılı olarak devam ediyor. Can kaybı sayısı hep iki yüzlerin üzerinde. Görüşlerini aldığım doktorlarımız hemen hemen hepsi aynı görüşte. Aşı olanlar maske ve mesafeye dikkat etsin, virüs bulaşsa bile aşının koruyucu etkisi fazla.

Son aşılamada yaklaşık on iki milyon aşısız kişi aramızda dolaşıyor.

Ayrıca toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezlerinde maske ve mesafe konusunda çok ciddi önlemler almıyorlar desek yeri var. Özellikle alışveriş merkezlerindeki kafelerde malesef mesafe sıfır. Maske birçoğunda yok gibi.

Umarım bu gidişle kapanmaya gitmeyiz. Çünkü önümüz kış. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçireceğiz.

Olası bir kapanmada eğitim ve iş hayatı olumsuz etkilenir. İlk kez okula giden çocuklarımız yeni yeni okul ortamına alıştı. İş alemi kendini bulmaya, toparlanmaya çalışıyor.

Sokaktaki vatandaşa düşen çok ama çok önemli görev maske ve mesafe. Görüşlerini aldığım doktorlarımızın özellikle tavsiyesi önümüzdeki iki ay tedbirleri çok sıkı uygulayalım. Aşı günü gelmiş vatandaşlarımız mutlaka aşılarını tamamlasınlar, sonrası kolay.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

İzmir'i kirletmeyelim dedik telefon ve mail trafiği anormal arttı. Aylardır Yeni Asır'da yazı yazıyorum birçok konuyu bu sayfalara taşıdım. Geçen hafta "İzmir'i kirletmeyelim" yazımda telefonuma gelen birçok tanıdığım hep aynı şeyi söyledi. "Bu işin peşini bırakma" Gerçekten vatandaşlarımız bu kirlilikten son derece rahatsız. Şehrin bir çok alanı ve meydanı bilboord ve reklam panoları ile işgal altında gelen olumlu tepkilerden sonra şöyle bir araştırma yaptım. Avrupa ülkelerinde yok böyle bir şey. Bu tür çevre kirliliği özellikle şehir içine bir metre levha koyamazsın, bırakın şehir içi kirliliğini, Allah korusun ciddi bir fırtınada bu panolar ve ayaklı bilboardlar ortalığı savaş alanına çevirir.

SOKAKLAR İŞGAL ALTINDA

Alsancak sokakları keşme keş oldu. Tramvaydan sonra özelikle Çankaya Alsancak arası tek şeridi işgal eden ve park edilmiş araçlardan dolayı tramvay sürücüsü ile yolunu kapayan sürücüler arasındaki korna savaşı bazen sinir bozucu, bazen de güldürücü oluyor. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Daracık yolu ikiye bölüp yarısını tramvaya ayıran şehir yönetim zihniyeti kalan tek şeridi de park araçlarına verince Çankaya Alsancak arasındaki güzergah tamamen keşmekeş oldu. İzmir, yönetenlerden çözüm bekliyor. Ayrıca bir başka komedi Alsancak'ın ara sokakları.

Eskiden bu sokakları kaçak işgalci otoparkçılar yönetir, hizmette de hiç kusur etmezlerdi. Tek sorun fiş vermezler, zabıta ve polisi görünce yok olurlardı.

Belediye bu işe el koydu yasalaştı her sokakta belinde bir pos makinası ile belediye görevlisi fiş kesiyor. Milimetrik çizgilere araçları park etmesine yardımcı oluyor. Hepsi okumuş abiler.

Fakat bu daracık sokaklar zaten yetmiyor trafiği kaldırmıyor. Yahu belediye bu kadar mı muhtaç. Sokakları karşılıklı otopark haline çevirdiniz be kardeşim. İnsanlar araçlarını nasıl geçirecek. Hele hele kaldırımlar zaten işgal altında. Özellikle Melih Özakat İlkokulu, Plevne Bulvarı, Kapalı Spor Salonu civarı ara sokaklar tamamen belediye işgali altında. İzmir Büyükşehir Belediye Yönetiminden ricamız.

Lütfen Alsancak sokaklarını yürüyerek gezin. Ya da hiç dolaştınız mı. Araç çekmek bu işin çözümü değil. Şehri yönetmek ve halka hizmet etmek ayrı bir sanat. Sizi seçen ve güvenen halkı cezalandırmak da ayrı bir sanat. Seçimi siz sayın yöneticilerimiz yapsın.