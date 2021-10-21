PELİN Karahan annesi Nural Koç Yiğit ile alışverişe çıktı. Oyuncu, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Öğle saatlerinde alışveriş turunu noktalayan Karahan aracına binmeden önce görüntülendi. Yeni saç kesimi ve rengi ile beğeni toplayan başarılı oyuncu, şıklığıyla da gözleri kamaştırdı
Pelin Karahan imaj tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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