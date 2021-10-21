Sağlıklı bir kalp için greyfurt

TURUNÇGİLLER arasında en yüksek C vitaminine sahip olan greyfurt güçlü bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kanser gelişimini de önleyen greyfurt, kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur. Depresyon ve stresin olumsuz etkilerini azaltır.

GÜL SİRKESİ İLE GÜÇLÜ DİŞ ETLERİ

Gül, günümüzde en çok kozmetik alanlarda kullanılmaktadır. Reçel ve sirkesi de yapılarak sofralarımıza lezzet katan bitki nin sağlığa da pek çok faydası vardır. 1 yemek kaşığı gül sirkesini 1 su bardağı ılık suya ekledikten sonra gargara yapmak diş etlerinizi güçlendirebilir ve diş eti çekilmesi gibi ağız sağlığı sorunlarına çözüm üretebilirsiniz.

SAÇLARINIZIN BEYAZLAMASINA KARŞI SUSAM YAĞI

Susam saç sağlığını geliştirmeye yardımcı olan bitki polifenolleri bakımından zengindir. Susam yağı, genellikle saçlardaki erken beyazlamayı azaltmak, vitamin ve minerallerin varlığından dolayı da saçın büyümesini artırmak için kafa derisine sürülür. Bu yağdaki amino asitler ve antioksidanlar, saçtaki parlaklığın geri dönmesine yardımcı olur.

MİDE SORUNU YAŞAYANLARIN DOSTU MUZ

Yaz kış her mevsim ulaşabileceğiniz besleyici bir meyve olan muzu özellikle sık sık mide problemleri yaşayanların evinden eksik etmemesi yerinde bir seçim olacak. Lif kaynağı meyvelerin başında gelen muz mide bulantısı veya yanması gibi durumlarda, canınız fazla bir şey yemek istemediğinde atıştırabileceğiniz sindirime yardımcı, sağlıklı bir alternatiftir.