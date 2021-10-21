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Haberler Sarmaşık Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye gidiyor

Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye gidiyor

Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye gidiyor

21.10.2021

'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam 20.00'de 108'inci bölümüyle atv ekranında olacak. Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.
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