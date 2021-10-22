  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Cumhuriyet Bayramı Gripin ile kutlanacak

Cumhuriyet Bayramı Gripin ile kutlanacak

Cumhuriyet Bayramı Gripin ile kutlanacak

22.10.2021

BUCA Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 24 Ekim Pazar günü Cumhuriyet korteji oluşturacak. Saat 20.00'de Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte hareket edecek kortej kentte coşku dolu dakikalar yaşatacak. Ardından Işılay Saygın Meydanı'nda sevilen müzik grubu Gripin konseri düzenlenecek. Binlerce İzmirliyi ağırlayacak konserde ünlü grup en sevilen şarkılarını seslendirecek
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumhuriyet Bayramı Gripin ile kutlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.