Cumhuriyet Bayramı Gripin ile kutlanacak

BUCA Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 24 Ekim Pazar günü Cumhuriyet korteji oluşturacak. Saat 20.00'de Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte hareket edecek kortej kentte coşku dolu dakikalar yaşatacak. Ardından Işılay Saygın Meydanı'nda sevilen müzik grubu Gripin konseri düzenlenecek. Binlerce İzmirliyi ağırlayacak konserde ünlü grup en sevilen şarkılarını seslendirecek