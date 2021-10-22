Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranında heyecanla izlenen 67'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

OSMAN BEY OYUNU BOZDU

#TürkünKudreti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde birinci sırada, dünya gündemine ise beşinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi. Fenomen yapım, Tüm Kişiler'de %8,77 izlenme oranı ve 23,31izlenme payı, 20+ABC1'de %9,42 izlenme oranı ve %22,75 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Dizinin 67'nci bölümünde; Papaz Gregor'un otağa girmesi ile herkes şoke oldu! Papaz Gregor'un gizemini çözen Osman Bey, böylece Tekfur Rogatus'un oyununu bozdu!