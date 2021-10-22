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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde

Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde

Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinde

22.10.2021

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranında heyecanla izlenen 67'nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

OSMAN BEY OYUNU BOZDU
#TürkünKudreti etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde birinci sırada, dünya gündemine ise beşinci sırada yer alan 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi. Fenomen yapım, Tüm Kişiler'de %8,77 izlenme oranı ve 23,31izlenme payı, 20+ABC1'de %9,42 izlenme oranı ve %22,75 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Dizinin 67'nci bölümünde; Papaz Gregor'un otağa girmesi ile herkes şoke oldu! Papaz Gregor'un gizemini çözen Osman Bey, böylece Tekfur Rogatus'un oyununu bozdu!

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