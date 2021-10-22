“Tam Kapalı” mucize

TÜRKİYE'DE ilk kez hamileyken bel fıtığı ameliyatı olan Berivan G. (26), sağlıklı şekilde doğum yaparak bebeğini sağlıkla kucağına aldı. Şanlıurfa'da yaşayan 2 çocuk annesi Berivan G'ye ileri düzeyde bel fıtığı teşhisi konuldu.

"FELÇ KALMA RİSKİ VARDI"

Bebeğinin sağlığını etkileyebileceği endişesiyle açık ameliyat yerine kapalı teknikle ameliyat olmak isteyen genç kadın, geçtiğimiz aylarda İzmir'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın'a ulaştı. Muayene olduğu gün lokal anestezi ile tam kapalı bel fıtığı ameliyatı olan G, 2 saat sonra taburcu edildi.

Yürüme ve hareket etmekte zorluk çeken hastanın dayanılmaz ağrıları nedeniyle ameliyatın kaçınılmaz olduğunu belirten Beyin ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın, "Hastamızın bel fıtığıyla normal doğum yapma gibi bir şansı yoktu. Doğum sırasında ıkınmaya bağlı olarak sonraki süreçte felç kalma ihtimali vardı. Hastamızın belinden 4 milimetrelik delik açarak özel bir kamerayla fıtığı çıkardık. Hastamız ameliyattan dakikalar sonra kalkıp yürüdü. Sağlıklı bir hamilelik ve doğum süreci geçirerek, bebeğini kucağına aldı" diye konuştu. Berivan G. de, "Ben de bebeğim de çok iyiyiz. Ameliyatın ardından hemen yürüdüm, ağrım kalmadı ve eski hayatıma döndüm. 2 çocuğum daha var ve onlarla da ameliyattan hemen sonra ilgilenebildim" dedi.