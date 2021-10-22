Yanlışlıkla stresinizi beslemeyin!

Teknolojinin gelişimiyle hareketsiz yaşamın yaygınlaşması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi, obezitenin görülme sıklığını artırdı. Türkiye'de ve dünyada artan bir sağlık sorunu haline dönüşen obezite, fizyolojik ve psikolojik çok sayıda sorunu da beraberinde getirdi.

Obezitenin çok sayıda etkene bağlı olarak görülme sıklığını artırdığını belirten Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, "Stres de bunlardan biri olarak değerlendiriliyor. Stresin, çoğu zaman beslenmemizi, yiyecek seçimlerimizi etkilediğinden yakınırız. Fakat bu ilişki tek taraflı değil, aynı zamanda beslenme tarzımız da stresimizi etkiliyor" dedi.

BİTTER ÇİKOLATA İLE KENDİNİZİ ŞIMARTIN

MUTLULUK hormonu olarak tanımlanan serotonin açısından zengin besinlerin stres yönetiminde büyük bir işlevi bulunduğunu söyleyen Kayan, "Triptofan açısından zengin besinlerin tüketimi, serotonin yapımını artırarak stres yönetimine katkıda bulunabilir. Hindi, somon, yumurta, kuruyemişler, peynir, ananas gibi besinleri günlük beslenmenize dahil edin. Yine aynı etkiye sahip bitter çikolata ile de kendinizi şımartabilirsiniz" dedi.

B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ÖFKELENDİRİYOR

STRESİN temel hormonlarından kortizolun sabah saatlerinde yüksek seviyelerde olduğunu belirten Kayan, "Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak vücudumuzu kortizolün etkilerinden korur. B vitamini eksikliği öfke, depresyon gibi stres faktörlerini artırıyor. Tahıl, baklagiller ve yumurta gibi B vitamini kaynaklarını hayatınızdan çıkarmayın. Balık, keten tohumu, semizotu gibi depresyonu önleyen omega-3 kaynaklarını sıkça tüketin" önerilerinde bulundu.

DUYGULARINIZI ESİR ETMEYİN

Beslenmenin vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra duygu ve davranışlarımızı etkilediğine dikkat çeken Kayan, "Bilimsel araştırmalar çeşitli besin ögelerinin eksikliğinin bilişsel fonksiyonlarımızı etkilediğini, depresif ruh haline ve saldırgan davranışlara yol açtığını gösteriyor. Duygularınız yanlış beslenmenin esiri olabilir. Doğru beslenme biçimini benimseyerek obezitenin tetikleyicilerinden biri olan stresi de yönetmek mümkün" diye ifade etti.