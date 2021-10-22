Yıllar sonra podyuma çıkıp yere kapaklandı

MODACI Deniz Albayrak'ın defilesinde, baş manken 1996 Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop oldu. Zümrüt yeşili bir elbise ile podyuma çıkan 44 yaşındaki Altıntop, talihsiz bir kaza yaşadı.

Altıntop, ilk kıyafetini tanıtmak için yürürken dengesini kaybedip yere kapaklandı.