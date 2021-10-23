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Alaçatı’da farklı bir sergi

Alaçatı’da farklı bir sergi

23.10.2021

Alaçatı Turizm Derneği, turizmin sanat ile birlikte dört mevsime yayılması için İzmir Çeşme Belediyesi işbirliğinde ikinci kez muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. "Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat" adlı etkinlikte 40 sanatçı, resim, seramik, heykel, mozaik, ahşap yontma ve mandaladan oluşan 200 eserle Alaçatı'nın farklı noktalarında sergiler açıldı.

ADNAN TURANİ ESERLERİYLİE ANILDI
SOYUT resimleriyle birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen ve 2016 yılında hayatını kaybeden Türk ressam Adnan Turani de eserleriyle anıldı. Etkinlik kapsamında Kapari Bahçe'de düzenlenen kokteyl ise sanatçı buluşmasına ev sahipliği yaptı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu "Çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı olan Alaçatı, inanıyoruz ki çok yakında sanat köyü olarak anılacak" yorumunu yaptı.

■ ERCAN AKGÜN

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