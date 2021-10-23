Dünyaca ünlü oyuncu yanlışlıkla katil oldu

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde elindeki kuru sıkı sandığı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Film yönetmeni Joel Souza ise yaralandı. Santa Fe County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve Baldwin'e yönelik herhangi bir suçlamanın bulunulmadığı vurgulandı. Öte yandan Baldwin, Rust filminde kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyordu.