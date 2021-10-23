Kışın vazgeçilmez şifa deposu kestane

BESLENME ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti. Öztürk, "Kestane tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca kan basıncını düzenler ve bireyi kalp ve damar hastalıklarından korur. Kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir" dedi