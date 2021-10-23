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Haberler Sarmaşık Kışın vazgeçilmez şifa deposu kestane

Kışın vazgeçilmez şifa deposu kestane

Kışın vazgeçilmez şifa deposu kestane

23.10.2021

BESLENME ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti. Öztürk, "Kestane tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca kan basıncını düzenler ve bireyi kalp ve damar hastalıklarından korur. Kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir" dedi

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