Obezite meme kanseri riskini artırıyor

Meme sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, "285 bin 526 katılımcı ile gerçekleştirilen bir çalışmada, beslenmenin meme kanseri gelişiminde etkili olduğu ve beslenme şeklinin değiştirilmesi ile meme kanseri vakalarının üçte birinin önlenebileceği sonucu çıkmıştır" dedi.



YAŞAM KALİTESİ ETKİLENİYOR

Meme kanserinin gelişiminde risk faktörlerinden biri olarak gösterilen şişmanlığın östrojen seviyesini etkilediğinin düşünüldüğünü belirten Akgül, meme kanseri tedavisi sırasında fiziksel aktivitenin azalması, yorgunlukla birlikte gelen hareketsizlik ve besin tüketiminin artışı gibi nedenlerin iştah dengesini bozduğuna işaret etti. Meme kanseri tedavisi sürecinde kilo artışı, yaşam kalitesinin olumsuz etkilediğini dile getiren Gizem Akgül, "Bu nedenle meme kanseri tedavisi gören kadınlarda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanarak fiziksel aktiviteye yer verilmesi, şişmanlığın önlenmesi ve kilo kontrolü; meme kanserinin tekrarlanma riskinin azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu sayede hastanın yaşam kalitesinin artıyor ve diğer kronik hastalıkların gelişimi riskinin de düşüyor" ifadelerini kullandı.



DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENMELİSİNİZ

YÜKSEK glisemik indeksi olan gıdaların sıklıkla tüketiminin de meme kanseri riskini artırabileceğini söyleyen Gizem Akgül, "Beyaz un, şeker, reçel, cips, makarna gibi saflaştırılmış ürünlerin glisemik indeksi yüksektir. Düşük glisemik indeksi olan besinler, daha uzun süre tokluk ve daha iyi bir iştah kontrolü sağlar" dedi.



MEYVE VE SEBZE KANSERİ ENGELLİYOR

MEYVE ve sebzelerin içerdikleri posa, antioksidanlar, mineral ve vitaminler ile kansere karşı koruyucu etki gösterdiğini belirten Akgül, beslenme planına eklenecek 100 gram sebzenin de kanser gelişimini yüzde 14 azalttığını söyledi.



EKMEĞİNİZ TAM TAHILLI OLSUN

Tam tahıllar olarak adlandırılan işlenmemiş buğday, yulaf, çavdar, kepekli pirinç gibi besinlerin posa, vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu söyleyen Akgül, "Tam tahıl tüketiminin meme kanseri riskini düşürdüğünü gösteren çalışmalar bulunuyor. Beyaz un ile hazırlanan ekmek ve hamur işleri yerine tam tahıllı ekmekler ve işlenmemiş unlarla hazırlanan ürünler tercih edilmeli" diye konuştu.



BALIK SAĞLIKLI BİR BESİN KAYNAĞI

Bağışıklık sistemi için önem taşıyan omega-3 yağ asitlerinden EPA ve DHA içeriği yüksek somon, sardalya ve uskumru gibi balıkların tüketiminin de meme kanserini azalttığına dair araştırmalar olduğunu ifade eden Gizem Akgül, buna karşın alkol tüketiminin de riski artırdığını kaydetti.



FİTOÖSTROJEN ÇOK ÖNEMLİ

SOYA, keten tohumu, baklagiller, çay, Brüksel lahanası, ıspanak ve meyvelerde bulunan fitoöstrojenin kansere karşı koruduğunu ayrıca menopoz dönemindeki olumsuz semptomların azalmasına yardımcı olduğunu kaydeden Gizem Akgül, "Bunlar öğünlerde yer almalı" dedi.