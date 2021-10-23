  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Özcan Deniz’in tokat yediği anlar kamerada

Özcan Deniz’in tokat yediği anlar kamerada

Özcan Deniz’in tokat yediği anlar kamerada

23.10.2021

Oyuncu Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Aktan'ın evinin önünde gerçekleşen olayda, ikili arasında çıkan tartışma fiziki şiddete dönüştü. Görüntülerde Aktan'ın, Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladığı görüldü. Dava dosyasına giren görüntülerde, Deniz'in 'oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme' dediği, Aktan'ın ise 'bıktım senden' diye bağırdığı duyuluyor. Öte yandan, görüntülerde Deniz'in 'çocuğa vurma' diye bağırdığı, Aktan'ın ise 'kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun' dediği anlaşıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özcan Deniz’in tokat yediği anlar kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.