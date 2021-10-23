Özcan Deniz’in tokat yediği anlar kamerada

Oyuncu Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Aktan'ın evinin önünde gerçekleşen olayda, ikili arasında çıkan tartışma fiziki şiddete dönüştü. Görüntülerde Aktan'ın, Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladığı görüldü. Dava dosyasına giren görüntülerde, Deniz'in 'oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme' dediği, Aktan'ın ise 'bıktım senden' diye bağırdığı duyuluyor. Öte yandan, görüntülerde Deniz'in 'çocuğa vurma' diye bağırdığı, Aktan'ın ise 'kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun' dediği anlaşıldı.