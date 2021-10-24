İSTİNYEPARK İzmir'de önceki gün açılan D&R mağazası, yazar Beyza Alkoç'un imza gününe ev sahipliği yaptı.
İlk gün yazar İclal Aydın ile okurlarını buluşturan D&R, dün de Beyza Alkoç'u ağırladı. Yoğun katılımın olduğu imza gününde Alkoç, okurlarının kitaplarını imzalanmasının ardından bol bol fotoğraf çekildi.
■ MERT ALPDÜNDAR
Beyza Alkoç okurlarıyla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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