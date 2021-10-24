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Kuruluş Osman Afrika'ya açıldı

Yayınlandığı günden bu yana dünyanın birçok ülkesine satılan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, Afrika’da 8 ülkede yayınlanacak. Fenomen dizi böylece, 46 ülkede ekranlara gelecek

Kuruluş Osman Afrika’ya açıldı

24.10.2021

atv ekranında yayınlanan üçüncü sezonununda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

2022'DE YAYINA BAŞLIYOR
Dünyada 38 ülkede yayınlanan Kuruluş Osman şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor. Cannes'da gerçekleştirilen MIPCOM fuarında Afrika'nın önde gelen platformu Azam TV'ye satılan Kuruluş Osman, 2022 itibarıyla Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Botsvana ve Malawi'de yayına girecek. Kuruluş Osman'ın Azam TV'de yayına girmesi ile dizinin yayınlandığı ülke sayısı 46'ya yükselmiş olacak.

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