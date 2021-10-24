Zwilling’in İzmir’deki ilk mağazası İstinyePark’ta

Zwilling Türkiye Genel Müdürü Ali Murat Kalyoncuoğlu'nun da yer aldığı açılışa, İzmir cemiyet ve iş dünyasının ilgisi yoğun oldu. 1731'de Almanya'nın Solingen şehrinde kurulmuş, dünyada varlığını sürdüren en eski markalardan biri olarak öne çıkan Zwilling, yüksek kalite çelikten üretilen ve keskinliğini uzun süre koruyabilen bıçaklarının yanı sıra çelik ve döküm demir tencereleri, seramik ve granit kaplamalı tavaları, çatal bıçak takımları ve çok çeşitli mutfak aksesuarlarıyla geniş bir mutfak ürünleri yelpazesi sunuyor.

ÜNLÜ MARKALARI BARINDIRIYOR

Sadece kaliteli mutfak aletlerini müşterilerin beğenisine sunmakla kalmayan Zwilling, aynı zamanda Staub, Miyabi, Ballarini ve Demeyere gibi dünyaca ünlü markalara da ev sahipliği yapıyor. Kendilerini uzun süredir bekleyen İzmirliler ile buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Zwilling Türkiye Genel Müdürü Kalyoncuoğlu, "Yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerle mutfağa ilham vererek, tutkuyla yemek pişirmenin temelini atıyoruz. Aynı zamanda gelecekteki yemek pişirme trendleri ve teknolojileriyle de yakından ilgileniyoruz. Köklü geleneğimiz ve sürekli artan ürün yelpazemiz sayesinde, bunca yıldan sonra bile hanımlara ilham vermeye devam edecek bilgi birikimine sahibiz. İstanbul'da üç mağazamız vardı ve kentin dışına çıkmak istediğimiz için ilk olarak İzmir'de olmaya karar verdik. Burada sadece İzmir'e değil Ege Bölgesi'ne de hitap ediyoruz. İlk günümüzde beklediğimizden öte bir ilgiyle karşılaştık" dedi.