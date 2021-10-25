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Haberler Sarmaşık Ayhan Sicimoğlu Çeşmelileri coşturdu

Ayhan Sicimoğlu Çeşmelileri coşturdu

Ayhan Sicimoğlu Çeşmelileri coşturdu

25.10.2021

ÜNLÜ sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Çeşme'de binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı. Türkiye'ye Latin müziğini sevdiren, ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla, Güney Amerika eğlence anlayışını Türkiye'ye taşıyan Sicimoğlu'nun konserine Çeşmeliler yoğun ilgi
gösterdi. Latin All Stars orkestrasıyla seslendirdiği eserlerde, kendi ezgilerini ve popüler şarkılarını Latin enstrümanlarının sıcaklığı ve kıpırtısıyla sunan Sicimoğlu, özel sürprizleriyle dinleyenlerden tam not aldı.

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