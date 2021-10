Ayhan Sicimoğlu Çeşmelileri coşturdu

ÜNLÜ sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Çeşme'de binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı. Türkiye'ye Latin müziğini sevdiren, ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla, Güney Amerika eğlence anlayışını Türkiye'ye taşıyan Sicimoğlu'nun konserine Çeşmeliler yoğun ilgi

gösterdi. Latin All Stars orkestrasıyla seslendirdiği eserlerde, kendi ezgilerini ve popüler şarkılarını Latin enstrümanlarının sıcaklığı ve kıpırtısıyla sunan Sicimoğlu, özel sürprizleriyle dinleyenlerden tam not aldı.