Bodrum’a hayran kaldı

LANA isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli lüks yat, limana sığmadığı için ayrı bir alana demir attı.

HAFTALIK KİRASI 1.8 MİLYON EURO

HAFTALIK kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen "Lana" isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yapan ünlü milyarder, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı. Yapının her köşesini gezen Bill Gates'in Bodrum'a ve tarihi kaleye hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de incelediği öğrenildi. Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates'e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.

FERDİ YAVUZ