Piraye Erdoğan’a D&R’da yoğun ilgi

"SEYİR" kitabının yazarı, zihin mimari Piraye Erdoğan, dün İzmirli okuyucularıyla İstinyePark'taki D&R mağazasında buluştu. 9 yıldır söyleşiler gerçekleştiren Erdoğan, okuyuculara kitabın içeriğini anlatırken zihin dönüşümüyle ilgili yaşadığı süreci aktardı. 4 senede hazırladığı "Seyir" kitabını 2019 kasımda çıkaran ve bu yılın ocak ayında en çok satanlar listesine giren Piraye Erdoğan, kitabının 190. baskıya girdiğini, yakın zamanda da 200. baskıya geçeceğini dile getirdi. D&R ile ilk kez çalışan ve söyleşinin ardından kitap imza etkinliğine geçen yazar, İzmirli okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

■ ERCAN AKGÜN