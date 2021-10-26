Deniz stüdyoda

UZUN bir aranın ardından yeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Sesiyle olduğu kadar bestelediği eserleriyle de hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki sözü ve müziği Ayla Çelik imzalı yeni şarkısının düzenlemesi için yıllar sonra tekrar Murat Yeter ile bir araya geldi. Şarkısının okumasını geçen hafta gerçekleştiren Deniz Seki'nin vokal koçluğunu küçük kardeşi Serkan Seki yaptı. Deniz Seki önümüzdeki ay müzik severlerle buluşacak yeni şarkısının klibi için Kemal Başbuğ'un kamerasının karşısına geçecek.

■ ŞENOL KANTÜRK