  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Deniz stüdyoda

Deniz stüdyoda

Deniz stüdyoda

26.10.2021

UZUN bir aranın ardından yeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Sesiyle olduğu kadar bestelediği eserleriyle de hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki sözü ve müziği Ayla Çelik imzalı yeni şarkısının düzenlemesi için yıllar sonra tekrar Murat Yeter ile bir araya geldi. Şarkısının okumasını geçen hafta gerçekleştiren Deniz Seki'nin vokal koçluğunu küçük kardeşi Serkan Seki yaptı. Deniz Seki önümüzdeki ay müzik severlerle buluşacak yeni şarkısının klibi için Kemal Başbuğ'un kamerasının karşısına geçecek.

■ ŞENOL KANTÜRK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz stüdyoda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.