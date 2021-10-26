Diz ağrısına zencefil yağı

ZENCEFİL yağının ağrı kesici ve iltihap atıcı özelliği bulunuyor. Eğer iltihaba bağlı diz ağrısı çekiyorsanız zencefil yağı ile bu ağrıyı sonlandırabilirsiniz. Diz kapağı ve çevresine birkaç damla zencefil yağı damlatın ve bu bölgeye yağı dağıtın. Dairesel hareketler ile masaj yaparak yağın etkisini göstermesini bekleyin. Zencefil yağında bulunan antioksidan maddeler, diz ağrısına neden olan iltihapların sökülmesine yardımcı olacaktır.

GÜNDE BİR ELMAYLA ALZHEİMER'DAN KORUN

NÖROTOKSİN doğal ve yapay bir toksindir. Vücutta bunlara maruz kalmak sinir sistemini belli tahribat yapabilir. Ayrıca oksidatif stres beyin hücrelerine zarar vermektedir. Elma nörotoksinlere karşı ve oksidatif stres radikallerine karşı hücre yapısını koruyarak etkili olmaktadır. Bunun yanında Alzhemier ve Parkinson olma riskini azaltmaktadır.

MEYAN KÖKÜ SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUYOR

MEYAN kökü kışın sıkça karşılaştığımız hastalıklardan olan soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit, balgam oluşması gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı şifa sağlar. Ses kısıklığına karşı da koruma sağlar. Dalak, böbrek ve karaciğere fayda sağlar. Vücudu toksinlerden korur. Antimikrobiyal, antioksidan ve tonik özellikleri vardır. Anemi yani kansızlık hastalığı bulunanlar ile hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastaları kullanmamalıdır.