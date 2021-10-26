  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Sanatçı gözüyle Gölcük

Sanatçı gözüyle Gölcük

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen resim çalıştayına katılan 21 sanatçı, Gölcük Gölü’nün farklı alanlarını resmetti. Sonbahara has renklerle gölün eşsiz manzarası tuvallere yansıdı

Sanatçı gözüyle Gölcük

26.10.2021

Ödemiş ilçesinde, "Elmalar Kızarırken" isimli Gölcük Resim Çalıştayı'na bu yıl 21 sanatçı katıldı. Ödemiş Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından organize edilen etkinlikte sanatçılar, Gölcük Gölü'nün farklı alanlarında konuşlanarak manzarayı tuvallerine resmetti. Gün boyu süren etkinlikte sanatçılar sonbahara has renkler kullanırken, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Eserlerin satışından elde edilecek gelirin ise ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği olarak sunulacağı belirtildi.Ödemiş Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Başkanı Nezihe Uzunkol, resim çalıştayının amacından şu sözlerle bahsetti: "Kültür Sanat Meclisi yönetimi olarak Ödemiş'imizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini resim sanatıyla ifade etmek ve bu şekilde ilçemizin tanıtımına katkı yapmak istedik. Çalıştaylar düzenleme fikrimizin bir diğer önemli yönü ise resim sanatıyla dayanışmayı buluşturmak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi kentimiz Birgi'de düzenlediğimiz İncir Zamanı Birgi Resim Çalıştayı'yla işe başladık. Şimdiki durağımız ise Gölcük."

SEVAL KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sanatçı gözüyle Gölcük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.