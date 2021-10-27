Bill Gates Marmaris’e demir attı

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait 'Lana' isimli süper yat ve lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Ege turunun 4. gününde Marmaris'e geldi. Yat ve katamaranda korumalar ve personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin edilirken, lüks yatta helikopter bulunmadığı için Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise merak konusu oldu.

■ FERDİ YAVUZ