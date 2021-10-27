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Haberler Sarmaşık ‘Bugünü kızımıza ayırdık’

‘Bugünü kızımıza ayırdık’

‘Bugünü kızımıza ayırdık’

27.10.2021

ESKİ milli futbolcu Cihan Haspolatlı ve eşi Canan Haspolatlı geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Kızları için alışveriş merkezindeki oyun parkını tercih eden aile keyifli dakikalar geçirdi. Daha sonra mağazalarda yeni sezon ürünleri inceleyen çift gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Merhaba arkadaşlar bugünü kızımız için ayırdık, beraber keyifli dakikalar geçirdik.Tatil modu devam ediyor" diyen eski milli futbolcu alışverişi turuna kaldığı yerden devam etti.
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