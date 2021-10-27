Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 68'inci bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Osman Bey bu birliği dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

BEBEĞE NE OLACAK?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, pusuya düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. İntikam yemini eden Osman Bey saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.