Devler buluşması

Geçen haftadan bu yana Ege kıyılarında olan Bill Gates, dün Fethiye'de Büyük Boncuklu koyundaki Sea Me Beach'i kapatarak burada Amazon'un ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos ile buluştu. Bu müthiş buluşmada Bill Gates'in doğum gününün kutlandığı öğrenildi. Teknoloji Şirketi Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden olan Bill Gates "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

SÜRAT MOTORUYLA GELDİLER

Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metrelik yatı Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu koyu açıklarına demirledi. Spor salonu, jakuzzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanlarının bulunduğu yat saatlerce aynı yerde demirli kaldı. Öğle saatlerinde Gökova'daki bir başka yatta bulunduğu öğrenilen Amazon ve Blue Origin'in kurucusu dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos helikopterle Gates'in Lana isimli yatına indi.

Bir süre Lana isimli yatta kalan Jeff Bezos daha sonra Bill Gates ile birlikte sürat motoruyla önceden tamamen kapatıldığı öğrenilen Büyük Boncuklu plajındaki Sea Me Beach'e geldiler. Burada Bill Gates'in doğumgününü kutladılar. Jeff Bezos ve Bill Gates kutlamanın ardından Lana isimli lüks yata geçtiler. Jeff Bezos daha sonra özel helikopteriyle Gökova'daki yatına döndü.

ERDOĞAN CANKUŞ