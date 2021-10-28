Kansere meydan okuyan besinler

Sağlıklı ve dengeli beslenme, formda kalabilmenin yanında vücudumuz için pek çok fayda sağlıyor. Fazla kilolara 'dur' demek için yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçmanız hastalık riskinin oluşmasının da önüne geçebilir. Kanser oluşmasında alkol ve sigara gibi hatalı beslenme de büyük rol oynuyor. Peki sağlıklı beslenme için ne yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Karotenoidler, vücutta oluşan ve dışarıdan alınan kanser yapıcı reaktif türlerini etkisizleştirerek kanserin oluşum riskini azaltıyorlar. Karotenoidler koyu turuncu, sarı, yeşil ve kırmızı sebze ile meyvelerde bulunuyor.

Bal kabağı ve tatlı patates en zengin karotenoid kaynağıdır. Havuç, kayısı, mısır, domates, şeftali, nektarin, portakal ve karpuz da diğer karotenoid kaynaklarından. Bu besinleri mevsimine göre tüketin. Kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ile soya fasulyesi gibi kuru baklagiller hem iyi birer bitkisel protein kaynağı hem çok iyi bir posa kaynağı hem de içerdikleri fitokimyasallar sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır.

KIZARTMADAN KAÇININ

Balık omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynak. Omega3 yağ asitlerinin tümör oluşumunu geciktirdiği ile ilgili çalışmalar mevcut. Sardalya, uskumru, somon, kalkan, ringa ve ton balığı omega 3 açısından zengin balıklardan. Kanser riskini düşürmek için haftada en az 2 porsiyon balığı beslenme planınıza mutlaka ekleyin. Balığı fırında ve buğulama gibi sağlıklı pişirme teknikleriyle pişirmeye özen gösterin.

ÇAY ANTİOKSİDAN ETKİLİ

Hem siyah çay hem de yeşil çay yapısında güçlü bir antioksidan olan polifenolleri bulunduruyor. Kanser riskini düşürmek için herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde 1-2 fincan yeşil çay veya 3-4 fincan siyah çay tüketebilirsiniz. Prebiyotikler bağırsaktaki dost bakterilerin besin kaynağını oluşturuyor. Dost bakterileri besleyen besinler aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Enginar, kereviz, pırasa, kuşkonmaz, soğan, sarımsak, muz, hindiba prebiyotik besinler arasında yer alıyor.

KÜÇÜK AMA ETKİLİLER

ÇİLEK, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, dut, üzüm, kızılcık, kiraz ve vişne gibi üzümsü meyveler vücut hücrelerini serbest radikal hasarından koruyan bileşikleri içeriyorlar. Bu sayede de kanser öncüsü hücrelerin oluşumunu engelliyorlar.