Zorla güzellik olur mu? Olur, olmalı

Değişen hava şartları ile birlikte kapalı mekanlarda burun buruna çaylı, kahveli muhabbetler başladı. Bu saydıklarım kulağa hoş gelebilir, gelmeli de çünkü uzun zamandır dostlarla sohbeti ve çay kahve muhabbetini gerçekten özledik. Şunu da hemen belirteyim üç beş arkadaş bir araya gelince sohbet muhabbet oluyor mu? Üç beş dakika sonrası elde telefon herkes kendi dünyasında. Artık toplum bir arada muhabbet etmeyi tartışmayı unuttu. Kısa bir merhabadan sonra eldeki telefon kişilerin gerçek hayattaki en yakın dostu. Hatta bazı kişilerin 24 saati, pes doğrusu. Hem bu gidişle insanların anlaşma konuşma kabiliyeti tamamen yok olacak.

ZORUNLU OLMALI

Şimdi durup dururken nereden bu konuya değindim? Sağlık Bakanı hemen her akşam açıklama yapıyor aşılama sürecini ve günlük vakaları söylüyor ardında da tedbiri elden bırakmayalım diye kibarca uyarıyor. Uyarıyor da kimlere bu uyarı. Aşı bulunduğundan bu güne kadar ülkemizde ciddi bir aşı sıkıntısı yaşanmadı. Aşı ve sağlık hizmetleri konusunda dünyanın sayılı ülkelerini bile gıpta edecek işlere imza atıldı. Eksikler yok mu? Var tabii fakat en önemli eksiklik bizlerde, yani aşı günü gelip de aşı olmayan vatandaşlarda. Bu konuda bir çok yetkili ısrarla, 'Mutlaka aşı olunmalı' derken, Devlet aşıya ciddi ödemeler yaparak vatandaşın ayağına kadar getirmişken, halen 'Ben aşı olmam' diyene de ne denir bilemiyorum. Aşı mutlaka zorunlu olmalı, aşısını olmayan artı sokakta maske takmayan insanlara ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Bu işin şakası yok. Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu'nun İzmirli üyesi de aynı açıklamayı yaparak "Aşı zorunlu olmalı" demişti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener sağlık çalışanlarının pandemi döneminden bugüne kadar verdikleri mücadeleye rağmen halen hastanelere aşısız hastaların tedavi gördüğünü, bu kişilerin gerçekten bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirterek aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini belirtmişti. Prof. Dr. Şener, kış aylarının çok önemli olduğunu kapalı alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olmalarını önerdi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse yerli aşı Turkovac için şimdiye kadar İzmir'de 40'a yakın gönüllünün başvurduğunu bunların 8'ine aşılama yapıldığını, diğer gönüllü kişilere aşılamanın devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Köse vatandaşları yerli aşı olmaya davet ediyor. Bu aşılamanın ülkemiz için de çok önemli olduğunu belirten Dr. Köse Turkovac aşının inaktif bir aşı olduğunu şu ana kadar da hiç bir yan etkisinin görülmediğini özellikle belirtti. Doç. Dr. Necmettin Yakut. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi'nde ihtisasını bitirdi. 21 yıldır da İzmir'de hekim olarak görev yapmakta.

ÖNEM VERİN

Doç. Dr. Yakut, 2012 yılında kurduğu Akut Kalp Damar Hastanesi'nin hem Yönetim Kurulu Başkanlığı hem de Kalp Damar Cerrahisi bölüm sorumluluğu görevini yürütmekte. Çok ciddi ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alan, Doç. Dr. Yakut, kalbin durdurulmadan by-pass işlemini en fazla gerçekleştiren hekimlerden biri. 2010 yılında çalışan kalpte çoklu by-pass işlemi tekniği ile Amerika'da kalp cerrahisi dergisinde kapak oldu. Doç. Dr. Necmettin Yakut'u kısaca sizlere anlatmaya çalıştım. Hocamız pandemi nedeniyle ve önümüzdeki kış sezonu için kalp problemi yaşamış veya yaşayan hastalar için mutlaka düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları, hekimlerinin uyarılarını ciddiye almaları ve bu işin ihmali olmayacağını söyledi. Dr. Yakut, 'Kalp ilaçlarınızı mutlaka düzenli kullanın ve özellikle kapalı alanlarda maskenizi kullanın. Aşı programınızı asla sekteye uğratmayın, aşının şu anda en koruyucu silahımızın olduğunu unutmayın' dedi.