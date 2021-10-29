Dünyaca ünlü ‘taksici’ taksi bulamadı

DÜNYACA ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi bulamadı. Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağında yaklaşık 20 dakika taksi bekleyen Naceri, bu sırada hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Beklediği taksi gelince direksiyona geçen Fransız aktör, İstanbul sokaklarında turladı.

Ünlü oyuncu, "Gezdiğim ve film çektiğim şehirlerde araba kullanmayı seviyorum. Trafik yoğunluğu yüksek olan şehirlerde de araba kullandım, o yüzden İstanbul trafiğinde de zorlanmadım" dedi.