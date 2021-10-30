Hamilelikte gribe dikkat

KIŞ aylarında sıkça görülen grip, hayatımızı olumsuz etkilemesiyle birlikte gebelik sürecinde bebeğin sağlığını da tehlikeye sokabilir. Hamilelikte yaşanan grip, bağışıklık sisteminin baskılanması sebebiyle, normale göre daha ağır ve uzun sürebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan, hamilelerin bu durumda izlemeleri gereken adımları anlattı.

HAFİFE ALMAYIN

Bulaşıcı bir hastalık olan grip genellikle öksürük ve hapşırık gibi yollarla yayılır. Grip genellikle bir haftada kendiliğinden iyileşse de hassas kişilerde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Anne adayı bu yüzden gebeliği boyunca grip olmaktan kaçınmalıdır. Grip bağışıklık sistemiyle alakalı bir hastalık olduğu için hamilelikte geçirildiğinde pek çok riski de bünyesinde taşır. Risk grubunda olan hamilelerin bağışıklık yanında dolaşım ve solunum sistemlerinde komplikasyonlar gelişebilir. Gelişecek komplikasyonlardan hem anne adayı hem de bebek zarar görebilir. Dolayısıyla hamilelik sürecinde gribi hafife almamak oldukça önemlidir.

NE YAPILMALI?

● Bol sıvı alınmalı. ● Taze sebze ve meyve tüketilmeli. ● Düzenli uyunmalı. ● Yaşanılan ortamın havasına ve sıcaklığına özen gösterilmeli.