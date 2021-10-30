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Haberler Sarmaşık ‘Hiç aklından geçirme Bill satılık değil’

‘Hiç aklından geçirme Bill satılık değil’

‘Hiç aklından geçirme Bill satılık değil’

30.10.2021

EMEL Sayın, Ege'de tatil yapan Bill Gates'e esprili bir göndermede bulundu. Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bir haftadır Ege sahillerinde tatil yaparken, 'yüzen sarayı' Lana ile Bodrum'dan sonra Marmaris'e geçti. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatıyla cennet koyların tadını çıkaran Gates, Hisarönü Körfezi'ne geldi.

Gates daha sonra Emel Sayın Koyu'na demirledi. Emel Sayın, bunun üzerine sosyal medya hesabı Instagram'dan esprili bir şekilde Bill Gates paylaşımında bulundu. Sayın mesajında, "Hiç aklından geçirme Bill, satılık değil..." dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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