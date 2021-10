Yorgunluk karşısında çaresiz değilsiniz

Günümüzün yoğun ve yorucu yaşam koşulları karşısında kendini yorgun hissetmeyen çok az kişi vardır. Bu durum için bazı besinlerin önemli etkileri olabiliyor. Özellikle bağışıklığı güçlendiren gıdalar gün içinde kendinizi zinde hissetmenizin de anahtarı...

● Su: Vücutta oksijenden sonra gerekli en önemli besin öğesidir. Vücutta yeterli su bulunması enerji dengesi için en önemli kural. Suyun yanı sıra vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için çorba, ayran ile bitki ve meyve çayları da tüketebilirsiniz. ● Yoğurt: Yoğurt iyi bir protein kaynağıdır. İçerdiği probiyotik bakteriler sayesinde vücut direncini artırır ve bağırsak florasını düzenler. Çalışmalar probiyotiklerin yorgunluğun etkilerini azalttığını gösterir. ●Havuç: Havuç iyi bir A vitamini kaynağı. Bağışıklık sistemini destekleyici etkisinden dolayı gün içinde halsizliği giderir.

● Armut: Armudun içindeki antioksidan, yani bağışıklık sisteminin koruyucu etkisi sayesinde vücuda enerji veriyor. Günde bir armut tüketmekte fayda var. ● Balık: Balık vücudun yeterli ve sağlıklı çalışması için elzem olan omega-3 yağ asitlerini içerir. ● Et: Demir eksikliğine bağlı kansızlık yorgunluk ve halsizliğe neden olur. Kırmızı et demirin en iyi kaynaklarından biridir. ● Muz: Yorgunluk ve stresinizi azaltmak için potasyumdan zengin olan muz, patates, yer elması, kayısı gibi besinleri tüketin. ● Kivi: C vitamininden zengin kivi, sivri biber, portakal gibi besinler enerjiyi yükseltir. ● Yumurta: Hayvansal kaynaklı proteinler B12 vitamini için iyi birer kaynak. B12 vitamini eksikliğinde yorgunluk, hafıza ve konsantrasyon eksikliği oldukça sık görülür. Bu nedenle sağlıklı bireyler her gün veya gün aşırı 1 yumurta tüketebilir. ● Yulaf ezmesi: Glisemik indeksi düşük olan yulaf ezmesi kan şekerini yavaşça yükselterek uzun süre enerji dengesi sağlar. Yulaf ezmesinde enerji metabolizmasından sorumlu B grubu vitaminleri bulunur. Güne yulaf ezmesi, yoğurt ve meyve ile başlamak gün boyu kendinizi enerjik hissetmenize yardımcı olur.