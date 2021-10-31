Dünyanın en zenginleri Muğla’da arazi bakıyor

Muğla kıyıları dünyanın en zengin iş insanlarını ağırlamaya devam ediyor. Teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise süper lüks yatıyla Datça açıklarının tadını çıkarıyor.

SON DURAĞI DATÇA

Muğla'ya hayran kalan iki süper zenginin, bölgede geniş bir arazi baktıkları öğrenildi. Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, Yalıkavak'a demir attı. Geçtiğimiz günlerde Gökova Körfezi açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla Muğla kıyılarını gezen Bezos, yeniden Bodrum'a geldi. Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti.

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden Bill Gates ise Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Gökova körfezlerinin ardından soluğu Datça D Maris Bay'da aldı. Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat ile Muğla kıyılarını gezen Gates'in son durağı Datça oldu.

EMLAK DANIŞMANLARI SUNUM YAPTI

BİLL Gates geçen çarşamba günü, Fethiye'deki Büyük Boncuklu Koyu'nda yine Ege'de tatil yapan Jeff Bezos ile buluştu. Doğum gününü kutlayan Gates'in, Bezos'un yanı sıra 50 de konuğu vardı. Kutlamada, işletmeye özel suşi ve pizzanın yanı sıra yörenin deniz ürünleri ikram edildi. Muğla gezileri devam eden Bezos ve Gates'in, Muğla kıyılarından özellikle koya açılan arazilerden yer baktıkları öğrenildi. Gizli görüşmeler yaptıkları emlak danışmanları tarafından, kendilerine sunum yapıldığı öğrenilen süper zenginlerin büyük arazilerle ilgilendikleri, el değmemiş koyları tercih ettikleri ve yatırım yapmak istedikleri öğrenildi.

FERDİ YAVUZ