Sigarayı bırakınca kilo almamak mümkün

Sigarayı bırakınca kilo alacağını düşünenlerden ve bu yüzden sigarayı bırakmayı erteleyenlerdenseniz 1 dakika durun!

Sigarayı bıraktıktan sonra bazı kişiler kilo artışından şikayet etseler de, bu kilo artışını önlemek mümkündür. Sigarayı bıraktıktan sonra yaşam tarzında yapılacak minik değişiklikler hem kilo almayı önleyecektir hem de daha sağlıklı ve zinde olmayı sağlayacaktır. Sigarayı bırakınca bazı zamanlar yeme krizleriyle karşılaşılabilir ancak bu krizler kısa süreli olacaktır.

Sigara bırakmaya yardımcı olabilen; nikotin sakızı, dilaltı tablet ya da bantlar ülkemizde de bulunmaktadır. Bu tarz ürünlerin kullanımı kriz anlarının yönetimi için etkili olabilmektedir. Özellikle sigarayı bırakmaktan kaynaklanan gerginlik, huzursuzluk gibi duygu durumlarının yaşanmasını da bu ürünler sayesinde engellemek mümkündür. Günlük hayattaki stresle başa çıkabilmek için sigara içmeyi tercih eden bireyler, bu ürünlerden faydalanabilir.

EGZERSİZLE TELAFİ EDİLMELİ

Sigara bırakıldığında alışkın olunandan daha sık acıkma ve daha çok yemek yeme durumuyla karşılaşılabilmektedir. Porsiyon kontrolü yapmak ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek aşırı yemek yemeyi önleyerek kilo almayı engeller. Ayrıca bol su içmeye özen göstermek açlık ve susuzluk hissinin karıştırılmasını engelleyerek fazladan yemek yemeyi de önleyecektir. Araştırmalar, sigara bıraktıktan sonraki ilk aylarda kiloda artış olabileceğini göstermektedir. Nikotinin vücuttan uzaklaşması sebebiyle metabolizma hızında bir miktar azalma yaşanabilmektedir. Sigara içtikten sonra metabolizma hızlanır, içilen her sigara kalbin dakikada 10-20 kez daha fazla vuruş yapmasına sebep olur. Sigara içenlerde kalp hastalıklarının yüksek olmasının bir sebebi de budur. Sigara bırakıldığında metabolizma hızı azalmakta ve olması gereken sağlıklı seviyeye düşmektedir. Normal seviyeye düşüş birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir ve bu esnada daha az kalori harcanıyor olması da kilo alma ihtimalini arttırabilir, ancak hiçbir zaman metabolizmayı hızlandırmak için sigara içmek doğru seçenek değildir. Düzenli egzersiz yaparak kalori harcaması devam ettirilebilir. Günde yalnızca 15 dakika egzersiz yapmanın bile büyük etkileri bulunmaktadır.

PORSİYON KONTROLÜ

Kilo artışındaki diğer bir sebep ise alışkanlık haline gelen sigara içme davranışının yani el alışkanlığının yerine atıştırmalık besinlerin konulmasıdır. Öğün sayısının artması ve ihtiyacınızdan fazla besin tüketmek, sigara içmenin alternatifine dönüştürülmemelidir. Böyle bir durumla karşıldığında atıştırmalık olarak taze sebze, meyve ve sağlıklı kuruyemişler tercih edilebilir. Yemek yerken başka işlerle uğraşılmamalıdır. Telefon, televizyon ve bilgisayar karşısında yemek yeme alışkanlığı edinilmemelidir. Bu tip davranışlar farkındalıkla yemek yemenizi zorlaştırır ve ihtiyacınız olandan daha fazla besin tüketmenize neden olur. Porsiyon boyutlarına dikkat edilmeli. Yemeği masaya tencereyle getirmekten kaçınılmalı ve mümkünse küçük tabaklar tercih edilmelidir. Birinci tabaktan sonra hâlâ açlık hissedilirse, ikinci tabağı almak için kişinin masadan kalkması gerekir ve o sürede kendini kontrol edebilme olasılığı artabilir.



SU TÜKETİMİ ARTTIRILMALI

SİGARA içen kişilerin vücudunda toksik madde birikimi yüksek orandadır. Bunların atılabilmesi için su en iyi kaynak olmaktadır. Gün içerisinde içilecek su, sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlayacaktır ve beraberinde de ağırlık kaybı için kolaylaştırıcı olacaktır. Bu nedenle her gün ortalama 2-2.5 litre su içilmelidir.

POSALI YİYECEKLER TÜKETİN

SİGARA içerken rahat çalışan bağırsaklar içmeyi bıraktığınızda kabızlığa neden olabilir. Bu dönemde beslenmenizde posalı yiyeceklere daha çok yer verilmelidir. Beyaz un türevleri yerine am tahıllı ve kepekli ürünler tercih edilmelidir. Posadan zengin besinlere ıspanak, semizotu, kabak, pazı gibi sebzelerle, elma, armut, kayısı, şeftali, erik gibi meyveler örnek verilebilir.

C VİTAMİNİNE DİKKAT!

SİGARA kullanan kişilerin plazmada C vitamini ve B-karoten seviyesi daha düşüktür. Sigarayı bırakma sürecinde C vitamini ve antioksidan kaynağı olan, vücudu toksinlerden temizleyen portakal, greyfurt, kivi gibi taze meyveler; maydanoz, yeşil biber gibi sebzeler mutlaka tüketilmelidir. Eğer ihtiyaç duyulursa C vitamini takviyesi de alınabilir. C vitamini alımı sigara içme isteğini azaltacaktır.

ÇAY VE KAHVEYE BİRAZ MESAFE

SİGARAYI hatırlatan çay ve kahve gibi içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Bunların yerine bitki çaylarının, süt, ayran, kefir gibi içeceklerin günlük rutine eklenmesi hem antioksidan kaynağı olacaktır, hem kalsiyum gibi vitaminleri almaya yardımcı olacaktır hem de sıvı alımını destekleyecektir.

TARÇIN BU BÜREÇTE ÇOK İYİ BİR YARDIMCI

YAPILAN araştırmalarda tarçınlı su içmenin ya da yoğurda, süte, çaya tarçın ilave etmenin sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu gözlenmiştir. Kan şekerini de dengeleyen tarçın kilo kontrolünde de etkili olacaktır. Ayrıca karanfil çiğnemek veya karanfil çayı içmek de sigarayı bırakma sürecini kolaylaştırmaktadır.

MOTİVASYON KAYNAĞI TASARRUF

KİLO alma durumuyla karşılaşmamanın kilit noktası yaşam tarzında beslenme ve fiziksel aktivite gibi değişiklikler yapmaktır. Ayrıca sigara pahalıdır! Sigara için harcadığınız parayı bir kumbarada biriktirip bir hobiniz veya ihtiyacınız için harcayabilirsiniz. Bu sayede motivasyonunuz artar. Unutmayın! Sigarasız bir hayat daha az hastalık riski, daha sağlıklı bir yaşamdır.