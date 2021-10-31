Ünlü isimler Alaçatı’ya akın etti

EGE kıyıları, ünlü isimlerin adeta akınına uğradı. Çeşme ve Alaçatı, son dönemlerde arda ardına ünlü isimlerin gayrimenkul aldığı yerlerin başında geliyor. Son olarak da Beşiktaş'ın efsane futbolcusu olan teknik adam Sergen Yalçın bu isimlerin arasına girdi.

TANINMIŞ İSİMLER SIRAYA GİRDİ

Çeşme Alaçatı'da inşaa edilen bir projeden ev alan Sergen Yalçın'la birlikte Murat Boz, Ezgi Mola, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükayak da Alaçatı'dan villa satın alan ünlüler arasında bulunuyor. Çok sayıda ünlü sanatçı ve futbolcunun ise villa almak için sıraya girdiği belirtildi. Ünlü teknik adam Fatih Terim'in dahi villa projeleriyle ilgili bilgi almak istediği öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL