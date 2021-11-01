“Aslanlarıma şimdiden işleri öğretiyorum”

SANATÇI kimliğinin yanı sıra iş insanı kimliğiyle bilinen İzzet Yıldızhan, çocukları Mustafa ve Ali Yuşa ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Uzun süredir İzmir'de yaşayan Yıldızhan, "İşlerimle alakalı görüşmelerimden dolayı İstanbul'a geldim. Malum okullar tatil diye iki aslanım da benimle gelmek istedi. Okullarını aksatmadan mümkün olduğunca evlatlarımın da işlere hakim olmasını istiyorum" dedi.

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