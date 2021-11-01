  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “Aslanlarıma şimdiden işleri öğretiyorum”

“Aslanlarıma şimdiden işleri öğretiyorum”

“Aslanlarıma şimdiden işleri öğretiyorum”

1.11.2021

SANATÇI kimliğinin yanı sıra iş insanı kimliğiyle bilinen İzzet Yıldızhan, çocukları Mustafa ve Ali Yuşa ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Uzun süredir İzmir'de yaşayan Yıldızhan, "İşlerimle alakalı görüşmelerimden dolayı İstanbul'a geldim. Malum okullar tatil diye iki aslanım da benimle gelmek istedi. Okullarını aksatmadan mümkün olduğunca evlatlarımın da işlere hakim olmasını istiyorum" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Aslanlarıma şimdiden işleri öğretiyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.