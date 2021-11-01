Gencebay iyileşti sazını eline aldı

Korona virüse yakalandığı için hastaneye yatırıldığı iddia edilen usta sanatçı Orhan Gencebay, hayranlarını telaşlandırmıştı. Gencebay ailesinden gelen açıklama ile ünlü ismin Kovid'e yakalanmadığı açıklansa da hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı.

HASTANEDEN TABURCU OLDU

Gencebay'ın yakın çevresinden de doğrulanan tedavi sürecinin kalp rahatsızlığı ile ilgili olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin ardından taburcu olan Orhan Gencebay, sağlık durumuyla ilgili ilk kez Yeni Asır'a konuştu. Sağlığına kavuştuğunu söyleyen Gencebay, albüm çalışması albümle döneceğini söyledi.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİYİM"

Geçirdi rahatsızlığın ardından taburcu olarak evine dönen ünlü sanatçı, hayranlarına albüm müjdesi verdi. Tüm hayranlarına Yeni Asır aracılığıyla selam gönderen Gencebay, "Berhudar olsunlar. Kimse merak etmesin. Sağlığım eskisinden çok daha iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Yeni albümüm için stüdyoya girdim, sazı elime aldım. Yakında tüm müzikseverler için müthiş bir albümle dönüş yapacağım" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL